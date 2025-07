Rapport: Berømt pro-wrestler skal trolig spille Guile i Street Fighter-filmen

HQ

Den siste tiden har det vært et høyt tempo i avsløringen av skuespillere til den kommende Street Fighter-filmen, hvor vi har fått vite at David Dastmalchian skal spille M. Bison, Andrew Schulz skal spille Dan Hibiki, Callina Liang skal spille Chun-Li og Curtis "50 Cent" Jackson skal spille Balrog.

Nå melder Nexus Point News at en annen viktig rolle ser ut til å være i ferd med å bli besatt, nemlig Guile. Tilsynelatende ser det ut til at WWE-bryteren Cody Rhodes passer godt til å spille karakteren, en person som unektelig vet en ting eller to om slåssing, og som helt sikkert kan bære en veltrimmet flattoppet frisyre mens han brøler "Sonic Boom".

Med tanke på hvor tett det har vært mellom rollepresentasjonene i det siste, bør det ikke ta lang tid før vi finner ut mer om dette.