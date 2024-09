Rapport: Blizzard har et Starcraft-skytespill under utvikling

HQ

Selv om vi ikke har sett noe nytt om Blizzards sci-fi-strategiserie Starcraft på mange år, ble det i går under Xbox Showcase på Tokyo Games Show kunngjort at fullversjoner av Starcraft og Starcraft II ville komme til Xbox og Game Pass, noe som betyr at treveiskampen mellom Terran, Zerg og Protoss blusser opp krigsbrannen på nytt. Og det kommer til å gjøre det enda mer.

Under sin gjesteopptreden på IGN-podcasten (tidsstempel 44:06) for å introdusere sin kommende bok, hevdet Bloombergs Jason Schreier at det er et prosjekt under utvikling hos Blizzard for å lage et skytespill om Starcraft. Journalisten går videre og bemerker at Dan Hay, som tidligere fungerte som administrerende direktør for Far Cry-serien, leder prosjektet.

Verken Microsoft eller Blizzard har bekreftet eller kommentert prosjektet, men Schreier er en av de få stemmene med nok troverdighet i bransjen til at vi bør ta hans ord for god fisk. Det kan imidlertid fortsatt ta år før vi vet mer om det.

Vil du ha et skytespill med Starcraft-lore?