Rapport: Bungie jobber ikke med Destiny 3, og "en betydelig permittering" venter studioet

At Bungie forlater Destiny 2 utvikling i juni betyr dessverre ikke automatisk at Marathon vil få mer ressurser.

Torsdag kveld kunngjorde Bungie at Destiny 2 når sitt siste kapittel, og den 9. juni vil spillets siste store oppdatering bli utgitt - hvoretter utviklingen av nytt innhold vil ta slutt. Mange har tolket dette som at studioet nå skifter fokus til Destiny 3 og vil vie mer oppmerksomhet til Marathon, men dessverre ser virkeligheten ut til å være dystrere enn det.

Bloomberg-journalisten Jason Schreier har et scoop på gang, og avslører at det legendariske studioet (som en gang skapte Halo-serien) har helt andre planer. Selv om det tilsynelatende er folk som jobber med nye pitcher og ideer innenfor Destiny-universet, er Destiny 3 ikke under utvikling, og er dermed i beste fall minst fem år unna.

Så kommer hele Destiny 2 -teamet til å jobbe med Marathon? Nei, dessverre ser det ikke ut til at den noe urolige tittelen vil få det løftet, og Schreier avslører i stedet at "en betydelig permittering etter slutten av Destiny 2s utvikling" er i horisonten.

For de som blir igjen, vil fokuset være på Marathon, men dessverre ser ikke interessen for spillet veldig oppmuntrende ut, og det gjenstår å se om Bungie kan snu trenden fremover.

