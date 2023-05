Rapport: Bungies usikkerhet rundt The Last of Us Multiplayer var en årsak til forsinkelsen

PlayStation Showcase i forrige uke manglet noen av Sonys største førstepartsutviklere, som Naughty Dog og Santa Monica Studio. Førstnevnte ga i det minste en uttalelse om hvorfor de ikke var til stede på arrangementet, til tross for at mange rykter og rapporter tyder på at de har flere titler på trappene, inkludert The Last of Us Multiplayer.

HQ

Mens Naughty Dog la til at de trengte ekstra tid før de kunne vise frem dette spillet, har en ny rapport fra Bloomberg antydet at en av grunnene til forsinkelsen og den manglende fremvisningen av dette flerspillerprosjektet skyldes Bungie, utvikleren av Destiny.

Etter at Bungie ble kjøpt opp av Sony i fjor, har utvikleren fått i oppgave å gjennomgå live-service-prosjektene som Sonys utviklere har jobbet med, og ifølge den siste rapporten har Bungie "stilt spørsmål ved The Last of Us Multiplayer-prosjektets evne til å holde spillerne engasjert over lang tid, noe som førte til revurderingen."

Rapporten fra Bloomberg legger også til at The Last of Us Multiplayer for øyeblikket revurderer retningen, noe som reiser spørsmålet om hvor lang tid det vil ta før vi får se spillet i noen meningsfull forstand.

Uansett, ville du ha likt å se Naughty Dogs opprinnelige visjon, eller synes du det var en god idé at live-veteranene i Bungie luftet sine bekymringer?