Rapport: Call of Duty: Black Ops 6 Vault-utgave lekket

Call of Duty: Black Ops 6 Vault-utgaven av GobbleGums har riktignok nettopp blitt offisielt avduket, men i forkant av spillets offisielle lansering i juni, er lekkasjer i full gang med å vise frem så mye som mulig. Twitter/X-brukeren kjent som bob. har vært ivrig etter å vise noen skjermbilder som ser ut til å vise Vault-utgaven av spillet.

Vi ser at spillerne får noen oppgraderinger fra standardutgaven, og vi ser at du vil kunne få tilgang til ekstra våpen- og karakterskinn hvis du bestemmer deg for å gå hele veien og kjøpe Vault-utgaven. Skjermbildene viser også retur av GobbleGums, forbruksartikler som dukket opp i Black Ops 3 og 4.

Nå er det ikke lenge igjen til vi får se om denne rapporten stemmer eller ikke, ettersom Call of Duty: Black Ops 6 -avsløringen vil finne sted etter Xbox Games Showcase den 9. juni.