Rapport: Call of Duty kunne ha et Halo-samarbeid tidligere i år

Call of Duty og Halo. Det er vanskelig å finne to mer ikoniske skytespillfranchiser i spill, og et samarbeid mellom dem ville bli sett på som en generasjonsgevinst for fans av begge seriene. Et slikt samarbeid var visstnok på trappene.

Det er i hvert fall ifølge Call of Duty-leakeren Ghost of Hope, som i et innlegg på X/Twitter skrev at det kunne ha blitt lansert et samarbeid tidligere i år, men at det av en eller annen ukjent grunn ble skrotet.

Call of Duty har samarbeidet med mange IP-er, kjendiser og mer. Fra Dune til WWE, du kan finne mange samarbeid i spillet, men det ser ut til at Halo vil forbli savnet på den listen en stund til.

Vil du at Master Chief skal vises i CoD?