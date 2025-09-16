Rapport: Call of Duty League kommer tilbake til Storbritannia i 2026

HQ

Da den ble lansert, var det store ambisjoner for Call of Duty League, ambisjoner som lignet noe på Overwatch League. Det var en idé å lage en global liga med lag lokalisert over hele verden og hver vertskap for hverandre, og til slutt utvikle et ekte globalt ligaformat som ikke ligner noe annet. CDL ble imidlertid aldri utvidet nok til å få dette til, og OWL kollapset til slutt, en utvikling som gjorde at CDL forble komfortabel i sitt mindre nordamerikanske landskap.

I det siste har CDL imidlertid begynt å forgrene seg mer igjen. Det har skjedd hendelser utenfor USA, og Las Vegas Falcons har til og med flyttet til Saudi-Arabia, og nå bygger på dette, har en rapport gjort rundene som antyder at sesongen 2026 vil se mer action skje utenfor USA.

Dexerto bemerker at det er planer om at et CDL-arrangement skal skje i Storbritannia i 2026. Ingen offisiell informasjon har blitt delt på denne fronten, men det forventes at arrangementet vil samsvare med DreamHack -arrangementet som forventes i mars 2026, noe som betyr at vi kan forvente at noe skjer rundt 26. til 29. mars. Det sies også å være den andre Major av sesongen som tar til Storbritannia, alt før den fjerde skjer i Paris senere på året.

Det antas at stedet derfor vil være National Exhibition Centre (NEC), noe som betyr at det også vil skje i Birmingham og ikke i London.

Synes du det er på tide at CDL kommer seg ut i verden oftere?