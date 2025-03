Rapport: Colin Farrell er favoritt til å spille Sgt. Rock

Sent i fjor kunne vi fortelle at DC-helten Sgt. Rock ville bli filmatisert og offisielt bli en del av det nye DC-filmuniverset. Daniel "007" Craig skulle spille hovedrollen, men i forrige måned trakk han seg uten forklaring.

Nå skriver Deadline at det ser ut til at den nye hovedrollen kan gå til en DC-veteran, nemlig Colin Farrell, som selv har bekreftet sin interesse. Som kjent spilte han nylig The Penguin i serien med samme navn. Pingvinen er imidlertid en del av Batman-universet (som er adskilt fra DCU), og han hadde på seg så mye sminke at risikoen for forveksling bør anses som ubetydelig.

Karakteren Sergeant Rock ble skapt av Robert Kanigher og Joe Kubert i 1959, og han er kjent som en knallhard, men rettferdig infanterisoldat under andre verdenskrig. Luca Guadagnino skal regissere filmen med et manus av Justin Kuritzkes, som har jobbet med Guadagnino tidligere - men vi vet ikke når innspillingen starter og, enda viktigere, når filmen får premiere.