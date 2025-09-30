Rapport: Comic-Con Malaga må ut av lokalet og gjennomsyre byen

HQ

San Diego Comic-Con Málaga, forkortet SDCCM, ble avsluttet i går kveld etter fire dager der mer enn hundre tusen mennesker samlet seg i Palacio de Ferias y Congresos i den andalusiske byen for å gjøre en historisk konvensjon til virkelighet: den første som forlot USA med stempel og støtte fra den kaliforniske utgaven.

Overskriftene i pressen og meldingene på sosiale medier har fra første dag og frem til nå vært dominert av en tilbakevendende kontrovers: de organisatoriske og logistiske problemene som har ødelagt gleden for mange av fansen, spesielt på de travleste tidspunktene, særlig på den nest siste dagen (lørdag 27.). I den andre enden av skalaen fant de deltakerne som hadde det gøy, det med stil, med et innhold som i ettertid viste seg å holde mål, og med en virkelig vakker, rørende, felles lidenskap. Kanskje fordi helter bare forenes på denne måten i vanskelige tider. Kanskje fordi følelsene var i høyspenn.

SDCC Málaga

Når skredet av hat og flammer (noen ganger overdrevne eller tatt ut av sin sammenheng, noe som også har en tendens til å skje i sosial vinning) og, fremfor alt, formelle klager er behandlet, bør arrangørene merke seg at den andre utgaven -SDCCM 2026, datoene er ennå ikke kunngjort - bør være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder de aspektene som har sviktet. Flere og bedre inn- og utganger, en smartere flyt av mennesker, et minimum av tjenester som vann og mat som er godt tilgjengelig og, i bunn og grunn, en bredere og mer distribuert fordeling av aktiviteter. En følelse av orden, kontroll og sikkerhet.

Ideen om "landsbyen" (uteområdet omgjort til en lekeplass) kan ikke bare ses på som en måte å legge inn mer for det samme. Den store sentrale paviljongen (Exhibitors Hall) var godt tenkt, men det var bare én hall (med stands og boder, hvis man ser bort fra Collectors Hall), og på andre kongresser og messer har man flere haller som deler opp høydepunktene og skaper en jevnere flyt.

Ingen vil si at det opprinnelige SDCC eller den 25. COMICON Napoli er fritatt for evige køer (sistnevnte, som vi deltok på i mai, hadde lignende "jeg kan ikke gå"-øyeblikk), og det å være i nærheten av de mest elskede talentene vil naturligvis alltid kreve minst en times ventetid - på Super Nintendo World er du ikke engang garantert inngang med din forhåndskjøpte billett! Men i Malaga var det tydelig at det manglet avskrekkende elementer, og at aktivitetene i landsbyen kom til kort. Vil det være mulig å bygge en paviljong nummer to som et telt og tiltrekke seg mer oppmerksomhet utenfra? Sannsynligvis vil begge deler, sammen med flere adkomster, gjøre FYCMA og dets omgivelser til et mer passende sted. For verken organisasjonen eller deltakerne vil ønske at kapasiteten reduseres.

SDCC Málaga

En annen nøkkel ble kommentert til oss av flere talenter, og det er den samme som man ser på andre messer som Lucca-festivalen i Italia eller Cannes-festivalen i Frankrike, som vi også dekket i år. Arrangementet skal overskride messens plass og spre seg over hele Málaga by. En by som noen av gjestene for øvrig ikke engang fikk mulighet til å besøke kort og bli kjent med, ettersom de var begrenset til hovedarenaen. "Málaga har en helt unik setting for Comic-Con og har så mye mer potensial, fordi du kan spre deg ut i byen som San Diego i California - den tar over hele byen. Det er aktiviseringer over hele sentrum, og det er ikke bare konferansesenteret", sier cosplay-veteranen Yaya Han i et intervju med Gamereactor.

"Så jeg ser allerede at de har et stort uteområde med aktiviteter, men jeg vil gjerne se mer. Jeg skulle gjerne sett at dere utnyttet denne 2800 år gamle byen og disse stedene, for eksempel ved å arrangere et cosplay-arrangement ved katedralen! Ikke sant? Ta Comic-Con til Málaga, for det er noe San Diego i California ikke kan konkurrere med!" - Yaya Han

Cosplay-dronningen har en av nøklene til å få det til å fungere bedre neste år, og også til å gi arrangementet et mye mer malagassisk, andalusisk og spansk preg innenfor den historisk-kulturelle konteksten. Og organisasjonen har allerede fått en rekke klager for å vite hva som må fikses i første omgang.

SDCC Málaga

Yaya Han selv, mange andre spesielle gjester og et stort antall fans var imidlertid enige om noe veldig positivt. "Ånden er faktisk veldig lik", sa hun til mikrofonen vår om de store øyeblikkene med folk og den menneskelige kvaliteten. "Entusiasmen, lidenskapen og engasjementet som folk har når de kommer til San Diego og Málaga har vært veldig lik". Det var tydelig, og fra Gamereactor så vi det i ansiktene til mange deltakere og i scenene med felles kjærlighet blant et førsteklasses publikum, at denne første SDCCM også ga dem uforglemmelige opplevelser.

Og på den måten, i det som fungerte, må vi innrømme at selve innholdet, så vanskelig tilgjengelig som det måtte ha vært, var opp til standarden for en første utgave, til tross for den innledende tvilen og den bevisste forsinkelsen i den siste delen av kunngjøringene. Arnold Schwarzenegger, som kanskje kan virke litt gammeldags eller fremmed for den yngre generasjonen, vant over 3000 entusiastiske fans i hele aldersspennet, både for sine verdifulle filmografiminner, sin kjemi med naboen og vennen Antonio Banderas, og også for hans klare nikk til den mest hjelpsomme, snille og proaktive politikken uavhengig av parti, som tar til orde for miljøvern og kritiserer hatet mot rivaler.

Også de andre Hollywood-opptredenene falt i god jord, fra en meget passende Norman Reedus nå som han står overfor horder av zombier i spanske byer i TWD: Daryl Dixon, til en Jared Leto som, bortsett fra sin overdrevne eksentrisitet, visste hvordan han skulle fange publikum på tampen av Tron: Ares.

SDCC Málaga

Det var imidlertid synd at et av de beste panelene i hele programmet, det med Gwendoline Christie, Natalia Dyer og Dafne Keen, som med kraft forsvarte at jenter er sanne krigere, og delte et sterkt budskap om tre gode eksempler på energiske, mangefasetterte og eksemplariske kvinner i ulike roller, universer og sjangre, forble nettopp det, deres tid på scenen, uten at de egnet seg til å spre ordet og fortelle pressen enda mer. Enten det var deres strenge kontrakter eller andres kortsiktighet, virker det til syvende og sist som en bortkastet mulighet, og det var takket være veteraner innen superheltfeminismen, som den berømte og alltid villige manusforfatteren Kelly Sue Deconnick, at det ble et mer representativt gjennomslag.

Også innholdet av videospill, rollespill og bordspill, som alle inngår i den mer spillorienterte delen av SDCCM, var enestående. Faktisk innfridde denne søylen sitt løfte om å gjøre Malaga-scenen til den største noensinne dedikert til den interaktive siden av underholdningen, med tanke på at den tradisjonelle versjonen hovedsakelig var fokusert på tegneserier og film. Navn som Nobuo Uematsu, John Romero, Brendan Greene, Ian Livingstone, Josef Fares eller Jeremy Crawford, i tillegg til like ettertraktede som fascinerende paneler, beviste at også gamere bør sette av denne begivenheten i kalenderen, for den er ikke lenger utilstrekkelig for dem.

SDCC Málaga

Animasjon, VFX, cosplay, figurer, samleobjekter ... det var noe for enhver smak. Og tegneseriene som opprinnelig ga konventet sitt navn? Det er umulig å kritisere et program som samler Jim Lee, C. B. Cebulski, Jeph Loeb, Jorge Jiménez, Pepe Larraz og mange flere, men hvis man skal være kresen, eller rettere sagt be om en åpning av spekteret for de neste utgavene, ville det vært positivt å anerkjenne flere av de multiversene som eksisterer utenfor Marvel og DC. Det er selvfølgelig fantastisk at verkene til Belén Ortega, Álvaro Martínez Bueno eller David Rubín, i likhet med flere og flere spanske tegneserieskapere, utgis av de to mest gjenkjennelige forlagene i verden, akkurat som det var fint å ha signaturene til Matt Fraction eller Joe Kelly på fortellersiden for å få vite mer om bakgrunnen til Batman, Superman, Spider-Man, Avengers eller X-Men. Men jeg skulle ønske at den europeiske Comic-Con, igjen som en fremtidig forespørsel, kunne se mer nord og øst, og ikke så mye vest, når det gjelder å gå utenfor de spanske grensene. Mer fransk-belgiske eller europeiske tegneserier, mer manga og manhwa. Mer anime, nå som Demon Slayer er større enn Superman på kino.

Alt i alt kan man si at hele innholdspakken med alle feltene og gjestene var avrundet og tilfredsstillende, og at dette, sammen med alle tilleggsopplevelsene eller "on the road"-opplevelsene, absolutt gjorde det verdt kampen for å delta og stå i kø for en god del av deltakerne. For dem som fikk dagen ødelagt, er det imidlertid behov for flere svar og tiltak nå.

HQ

SDCC Málaga