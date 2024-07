Rapport: Crash Bandicoot: Nsane Trilogy kommer til Game Pass neste måned

HQ

Utenom Diablo IV har det vært litt stille når det gjelder Activision Blizzard-spill på Game Pass. Ja, vi får Call of Duty: Black Ops 6 senere på året, men foreløpig ser det ut til at vi kan ha noen andre spill å se frem til.

I følge Exputer leaker eXtas1s, som deretter ble bekreftet av Windows Central, ser det ut til at Crash Bandicoot: Nsane Trilogy kommer til Game Pass i august. Samlingen av remastered Crash Bandicoot-titler vil helt sikkert være et fint tillegg for fans og kanskje de som ennå ikke har gitt 3D-plattformspillene en sjanse.

Lekkasjen forventer også at Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 vil komme på Game Pass på et tidspunkt snart også, sammen med Spyro Remastered Trilogy. Som alltid, inntil noe offisielt kommer, hold saltbøssa hendig.