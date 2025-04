Rapport: Cyberpunk 2077 kjører og ser bedre ut på Switch 2 sammenlignet med Steam Deck

HQ

Å spille et spill som Cyberpunk 2077 på farten ville vært utenkelig for bare fem år siden, men siden Valve lanserte Steam Deck i 2022, har reglene blitt omskrevet. I dag finnes det virkelig kraftige bærbare spillenheter som lar deg kjøre de mest krevende titlene på farten.

Den 5. juni er det tid for Switch 2, som lanseres sammen med Cyberpunk 2077, og Deck Wizard (via Wccftech) har nå gjort en grundig undersøkelse av spillet og kommet frem til et kanskje noe uventet funn. De konkluderer med at spillets Performance Mode (40 bilder i sekundet) faktisk både ser bedre ut enn Steam Deck, og også kjører bedre til tross for høyere detaljnivå. Det har riktignok enkelte fall i bildefrekvensen, men det er ikke helt optimalisert ennå, så det vil bli enda bedre når du kommer i gang.

Cyberpunk 2077 vil bli levert på de største kortene som er tilgjengelige for Switch 2 på 64 gigabyte, noe vi tidligere har rapportert om. Vi vet ennå ikke om alt er inkludert eller om det kreves noen nedlastinger, men det er klart at alle som har ønsket å spille CD Projekts Reds hardtslående actionrollespill, vil kunne gjøre det med stil fra 5. juni.