Rapport: Cyberpunk 2077 på Switch 2 har variabel oppløsning og ujevn ytelse

HQ

I løpet av årene har Switch fått sin rettferdige andel av imponerende porteringer - spill som uten tvil ikke burde ha vært mulig på konsollen.

Doom, The Witcher 3 og Alien: Isolation, bare for å nevne noen. Visuelle kraftverk skalert ned for å passe til den lille håndholdte konsollen. Og med Switch 2 ser vi nå en hel bølge av "ny-gamle" utgivelser - spill som rett og slett var umulige på forgjengeren.

Cyberpunk 2077 Switch 2 er en av dem - en port som nå har blitt nøye analysert av folkene hos Digital Foundry, og dommen deres er en blandet pose. Du kan glemme 120 bilder per sekund. Per nå virker Cyberpunk 2077 ganske ustabilt på Switch 2, og treffer i beste fall 30 FPS, men faller ofte ned til så lavt som 25 FPS. Oppløsningen varierer fra 540p i håndholdt modus opp til 1080p når den er forankret.

Digital Foundry fant heller ingen tegn til DLSS, men det er verdt å merke seg at CD Projekt Red fortsatt jobber med ytelsesoptimalisering, og NVIDIA har bekreftet at Switch 2 støtter teknologien. Så kanskje DLSS vil bli lagt til etter lanseringen? Hvem vet?

Alt i alt virker opplevelsen bedre på Switch 2 enn den var da Cyberpunk 2077 ble lansert på Xbox One og PlayStation 4 - men la oss være ærlige, det sier ikke så mye. Sjekk ut hele analysen nedenfor (rundt 1:03 i videoen) og døm selv.

Har du planer om å spille Cyberpunk 2077 på Switch 2?

https://www.youtube.com/watch?v=BC8XX9pwP40