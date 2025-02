Rapport: Daniel Craig er ute og muligens erstattet av Jeremy Allen White som Sgt. Rock

I november i fjor rapporterte vi om et annet bekreftet prosjekt som kommer til Peter Safran og James Gunns nye DC-filmunivers ved navn Sgt. Rock. Hovedpersonen debuterte på 1950-tallet og var en helt under andre verdenskrig, men har siden blitt brukt i mer moderne sammenhenger sammen med blant andre Batman og Suicide Squad.

På den tiden kunne vi også fortelle at filmen skulle regisseres av Luca Guadagnino, med Daniel "007" Craig i hovedrollen. Men ... nå har planene endret seg. The Hollywood Reporter forteller via Bluesky at Craig har bestemt seg for å droppe ut av ulike grunner, men at en potensiell erstatter allerede kan være på plass - nemlig Jeremy Allen White (Shameless og The Bear).

Når Sgt. Rock får premiere er fortsatt ukjent, men med tanke på at hovedrolleinnehaveren fortsatt ikke er helt spikret, skal vi nok ikke forvente å se denne barske helten på lerretet før tidligst i 2027.