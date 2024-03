Rapport: Days Gone utviklerens neste spill blir en live-tjeneste

HQ

Bend Studio, utvikleren bak Days Gone fra 2019, ser ut til å jobbe med et live-service-spill. Siden Days Gone ble utgitt, har vi visst at Bend Studio jobbet med noe, men teasingen har i beste fall vært kryptisk.

Nå ser det ut til at studioet er på utkikk etter noen med mye erfaring med live-service-titler, ifølge en annonse for en stilling som prosjektleder på Bends karriereside. Bend Studio har ikke tidligere jobbet med et live-service-spill, men det er en første gang for alt.

Dette kan bety at Days Gone 2 ikke er på trappene, og at fansen vil få noe nytt fra Bend Studio når de bestemmer seg for å avsløre hva de har jobbet med.