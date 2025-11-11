Rapport: DC går for full mockumentary med Jimmy Olsen som jakter på Gorilla Grodd

HQ

Superman Serien hadde knapt hatt premiere før det ble klart at fire karakterer hadde klart å stjele rampelyset litt ekstra, og ingen av dem var Superman, Lex Luthor eller Lois Lane. I stedet var det hunden Krypto, Mister Terrific, Guy Gardner og Jimmy Olsen.

Sistnevnte er Clark Kents journalistkollega, som i filmen spilles av Skyler Gisondo. Bare noen uker etter at Superman hadde premiere, begynte ryktene å svirre om at en spinoff-serie med Jimmy Olsen i hovedrollen var under arbeid, og nå hevder Variety å ha mer informasjon.

Formatet skal visstnok være en dokumentar kalt DC Crime, der Olsen skal rapportere om skurken Gorilla Grodd (mest kjent som en fiende av Lynet). Tony Yacenda og Dan Perrault er angivelig bekreftet som manusforfattere, utøvende produsenter og showrunners. De har lang erfaring med mockumentarer, og har tidligere skapt den anerkjente serien American Vandal på Netflix og Players på Paramount+.

Vi vet ennå ikke når denne mockumentary-serien vil ha premiere. Den neste Superman -filmen, Man of Tomorrow, kommer på kino i juli 2027. Det er mulig at Olsens egen spinoff-serie enten vil bidra til å bygge opp en hype rundt Supermanns neste eskapade eller fungere som en slags forlengelse etterpå, slik Peacemaker: Sesong 2 gjorde.

Hva synes du om dette konseptet for en Jimmy Olsen-historie?