Rapport: Deadpool 3 utsatt på ubestemt tid

HQ

Nå som Hollywood-streikene fortsatt ikke er over, virker det svært usannsynlig at filmer som er i produksjon og sikter mot en premieredato i første halvdel av 2024, vil få sine planlagte premierer. Som vi nylig rapporterte om at regissør Shawn Levy tvilte på at Deadpool 3 ville få premiere 3. mai 2024, har Deadline nå rapportert at filmen er utsatt på ubestemt tid.

Filmen, der Ryan Reynolds og Hugh Jackman gjenforenes, var omtrent halvveis i produksjonen før streikene startet og stoppet alt. Nå, med rundt seks måneder igjen til premieren, ser det ut til at man har besluttet å utsette filmen for å sikre at den får god tid til å fullføre produksjonen - noe som utvilsomt også vil føre til at flere andre Marvel prosjekter enten blir utsatt eller flyttet.

Det er ikke sagt noe om når Deadpool 3 til slutt kan få premiere, men hvis streiken fortsetter, kan det bli så sent som i 2024.