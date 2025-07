Rapport: Den neste Superman-filmen kan ta en stund ettersom Wonder Woman er fast-tracked

Det er bare en måned siden DCs filmsjef James Gunn bekreftet at en Wonder Woman film er under arbeid. Dette kan få en til å mistenke at det vil ta år før den er klar for lansering, men det ser ikke nødvendigvis ut til å være tilfelle.

HQ

Variety rapporterer nå at DC og Warner ikke vil skynde seg med en ny Supermann-film til tross for suksessen til filmen som hadde premiere for en uke siden. I stedet velger de nå å fremskynde og prioritere Wonder Woman:

"Selv om Warner Bros. har opsjoner på Corenswet og Brosnahan, ser det ikke ut til at en oppfølgerannonsering er nært forestående. I stedet sier kilder at studioet er i full gang med en Wonder Woman film. Og studioet er begeistret for Matt Reeves' nettopp innsendte manusutkast til oppfølgeren til The Batman."

Gunn har bekreftet at vi får se David Corenswet som Superman før den uunngåelige oppfølgeren, og det blir sannsynligvis Supergirl, som får premiere i juni 2026. Utover det har vi også Peacemaker: Season 2 og Lanterns å se frem til, i tillegg til en skrekkfilm basert på Clayface.

Med andre ord vil det ikke mangle på DC-underholdning selv uten Superman, og kanskje kan vi håpe på Wonder Woman i 2027 hvis prosjektet blir fremskyndet og får de nødvendige ressursene. Hvem som skal spille tittelheltinnen etter Gal Gadot er ennå ikke bestemt, men James Gunn selv sa nylig at han tror Adria Arjona ville passe "great".