Rapport: Det er en mulighet for at Project Helix vil få støtte for fysiske spill

HQ

Det virker svært usannsynlig at PlayStation 6 vil ha en diskstasjon, gitt at Sony avvikler PlayStation-spill på disk fra og med januar 2028, men hva med Microsoft? Mange har sannsynligvis antatt at Project Helix (den neste Xbox-konsollen) ikke vil ha noen disker, spesielt siden Microsoft har vært en sterk forkjemper for digitale spill.

Ifølge en rapport fra The Verge forrige uke ser det imidlertid ut til at konsollen kanskje ikke nødvendigvis blir helt digital likevel, slik Tom Warren skrev:

«Jeg forstår at Microsoft ikke helt har bestemt seg for om neste generasjons Xbox, med kodenavnet Project Helix, vil leveres med en innebygd diskstasjon...»

I løpet av helgen ble en ny episode av Xbox Two Podcast sluppet, der Windows Central-redaktør Jez Corden delte sitt syn på saken, og han mener også at det er et visst håp om at fysiske spill kanskje vil overleve likevel (transkribert av Pure Xbox):

«Tom Warren skrev i en artikkel [på The Verge] at ingenting er avgjort for Helix ennå. Det hadde tidligere vært avgjort hva som skulle skje med Helix, men Tom hadde mer oppdatert informasjon om at [Microsoft] nå ser på hva som kan være mulig med Helix når det gjelder plater.

«Jeg prøvde å oppdatere informasjonen min, og det ser faktisk ut til at de prøver å finne ut hva de kan gjøre her før de fullt ut forplikter seg til å avskaffe fysiske plater.»

Det er en sjanse for at Microsoft kan benytte anledningen til å tilby fysiske spill nå som Sony ikke vil gjøre det, hvis nok folk ber om det. Så hvis det er noe du håper på, må du sørge for å si fra.