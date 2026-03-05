Rapport: Det er fortsatt nesten 100 millioner færre kvinnelige gamere enn mannlige

HQ

I lang tid ble gaming sett på som en hobby for gutter, selv om det selvsagt alltid har vært jenter som spiller spill. Etter hvert som spillindustrien begynte å innse dette, ble det lansert flere og flere titler rettet mot et kvinnelig publikum, og i dag er de største titlene betydelig mer kjønnsnøytrale, med ting som muligheten til å velge kjønn på hovedkarakteren som en selvfølge.

Analyse- og forskningsselskapet Ampere Analysis (via VGC) mener imidlertid at det fortsatt er mye å gjøre. Selv om 48 % av spillerne i dag er kvinner, betyr det at det finnes et stort uutnyttet potensial. Analytiker Katie Holt sier :

"Men i så stor skala representerer denne forskjellen på 4 % 93 millioner færre kvinnelige spillere [enn mannlige]."

Det er altså store penger å tjene på å øke antallet kvinnelige spillere. Forskningsfirmaet har også forsøkt å finne ut hva som får kvinner til å avstå fra å spille. Flere kvinner enn menn svarte "jeg liker ikke kulturen eller miljøet" eller "det er vanskelig å finne spill som passer mine behov", der førstnevnte kanskje ikke er helt overraskende og peker på et veldokumentert problem, mens sistnevnte viser at det kunne vært flere kvinnelige spillere hvis det bare ble gitt ut spill som appellerer til dem.