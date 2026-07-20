Rapport: «Det er mange i Xbox-organisasjonen som virkelig avskyr Game Pass

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Gjennom årene har det kommet mange uttalelser fra utviklere som roser Game Pass, og som påpeker at den garanterte betalingen, oppmerksomheten og den økte spillerbasen har vært svært gunstig og har bidratt til suksessen til spillene deres. Men... det betyr ikke at alle er like fornøyde, ikke engang hos Xbox Game Studios.

Det er i hvert fall oppfatningen til Bloomberg-journalisten Jason Schreier, som i sin Triple Click Podcast (takk, Windows Central) avslører at det finnes Xbox-utviklere som absolutt hater tjenesten og mener den ødelegger verdien av spillene:

«Det er mange i ledelsen ved Xbox-studioene som avskyr Game Pass fullstendig. [De] mener den har ødelagt verdien av spillene deres, mener den har fratatt alle spill verdien generelt og har vært til skade for spillbransjen etter disse menneskenes oppfatning, på grunn av hvordan den devaluerer spillene.»

Mange forventer at Xbox-sjef Asha Sharma skal gjennomføre en grunnleggende omlegging av Game Pass, men det er ubestridelig at svært mange virkelig setter pris på tjenesten, som gir dem muligheten til å utvide sine interesser og prøve ut opplevelser de ellers kanskje ikke ville ha gitt en sjanse.

Hva er din mening om dette, og hva synes du om Game Pass?