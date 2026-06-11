Rapport: Det forventes omfattende nedbemanninger hos Xbox neste måned

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Så langt har de fleste nyhetene om Xbox-sjefen Asha Sharma blitt mottatt positivt av Xbox-fansen, men dessverre ser det ut til at en skikkelig vekker er i ferd med å komme. Som kjent har Xbox-divisjonen slitt med store problemer i årevis, og nå rapporterer Bloomberg-journalisten Jason Schreier at det er på tide med en slags omstart.

Dette inkluderer store nedbemanninger som angivelig skal begynne allerede i juli, samt kutt i markedsføringsbudsjettene og muligens noen studiolukkinger. I et internt notat om saken (via The Verge) fra den nest høyest rangerte Xbox-lederen, Matt Booty, forklares problemene på en uvanlig ærlig måte:

«Med unntak av Activision Blizzard King har vi de siste fem årene brukt over 20 milliarder dollar på løpende investeringer i innhold, plattform og maskinvarestøtte, men vår årlige omsetning har gått ned med nesten en halv milliard i løpet av den tiden. Fremover kan dette ikke fortsette.»

I tillegg har vi skyhøye maskinvarepriser, noe som utgjør et stort dilemma for den kommende Project Helix-konsollen. Booty bemerker at komponenter i dag koster «over fem ganger så mye som vi betalte for bare to år siden. Minnekostnadene har fulgt en stort sett lignende utvikling» – og konkluderer med at «vi trenger en ny forretningsmodell og nye partnerskap for maskinvare, ettersom vi fortsatt er forpliktet til Helix.»

Oppsigelser er selvfølgelig alltid dypt uheldige, spesielt for den enkelte, men det er ingen tvil om at Xbox-divisjonen har slitt og trenger en gjennomgang når man ser på Bootys uttalelser ovenfor. Vi krysser fingrene for at så få mennesker som mulig blir berørt, og at Microsoft støtter de berørte så godt som mulig – og at Xbox kommer sterkere ut på den andre siden.