Rapport: Det koster minst 6 000 dollar per sekund å vise en trailer under Game Awards

Game Awards begynner natten til fredag (12. desember kl. 01:00 BST / 02:00 CET). Showet produseres og ledes av Geoff Keighley, som har levert rekordhøye tall hvert år siden oppstarten.

Vi ser ingen grunn til at det skal være annerledes i år, og det enorme antallet seere som venter på å få se showet, gjør det til en gylden mulighet til å vise frem spillene dine til et ekstremt stort publikum. Men ... ingenting kommer gratis.

Kotaku har nå publisert en rapport, basert på to anonyme kilder, som sier at det i 2025 vil koste 1 million dollar for en treminutters video (i underkant av 6 000 dollar per sekund). Hvis det virker litt dyrt, kan du nøye deg med ett minutt, som vil koste 450 000 dollar (med en enda høyere pris per minutt). Dette betyr at det koster omtrent dobbelt så mye å vise trailerne dine under The Game Awards som det gjør under Keighleys Gamescom-show Opening Night Live.

Siden arrangementet finner sted på et så ubeleilig tidspunkt for de fleste europeere som jobber og studerer, forstår vi at ikke alle vil ha mulighet til å se det live. Heldigvis vil Gamereactor dekke alt som skjer og rapportere om det, slik at du kan ta det igjen i morgen tidlig - og selvfølgelig se alle de superdyre trailerne.