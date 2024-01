Rapport: Discord rammes av store oppsigelser

HQ

2024 har allerede vært et brutalt år når det gjelder oppsigelser. Mens det i 2023 var svært mange i spillbransjen som mistet jobben, er vi ikke engang halvveis i januar, og allerede har over 10 % av jobbene som gikk tapt i 2023, blitt kuttet i løpet av dette kalenderåret. Dette tallet er nå i ferd med å øke ytterligere.

The Verge melder at Discord er det neste selskapet som har blitt utsatt for store oppsigelser, og den sosiale plattformen skal ha kuttet rundt 17 % av den totale arbeidsstyrken. Dette tilsvarer 170 stillinger i hele selskapet, og selv om Discord ennå ikke offisielt har bekreftet eller tatt stilling til rapportene om masseoppsigelser, har flere ansatte i selskapet gått ut i sosiale medier og bekreftet at de har mistet jobben.

Med Unity og Twitch som to andre store selskaper som allerede har opplevd nedbemanninger i 2024, markerer dette utvilsomt en ganske opprørende trend som vi vil fortsette å se utover året.