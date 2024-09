Rapport: Disney beordret Pixar til å gjøre hovedpersonen i Innsiden Ut 2 "mindre homofil"

HQ

Ledelsen innenfor Disneys vegger ser ut til å bli stadig mer forsiktige når det gjelder å formidle progressive budskap, og i kjølvannet av Lightyear, en film som som kjent floppet ganske kraftig, sies det nå at de aktivt ønsker å tone ned slike temaer. Noe som angivelig skal ha påvirket produksjonen av Innsiden Ut.

Folk som jobbet med produksjonen, men som ikke lenger er ansatt i Disney, har fortalt (via IGN) hvordan selskapets ledelse er overbevist om at Lightyear floppet på grunn av fremstillingen av kjærlighet mellom personer av samme kjønn, og da spesielt kysset mellom karakterene Alisha og Kiko.

"Det er så vidt jeg vet fortsatt en greie, der ledelsen tar opp Lightyear spesifikt og sier: 'Å, Lightyear var en økonomisk fiasko fordi den hadde et skeivt kyss i seg'. Det er ikke grunnen til at filmen mislyktes"

I tillegg har flere kilder også rapportert at :

"...fikk kontinuerlige notater for å få Innsiden Ut 2s hovedkarakter, Riley, til å fremstå som mindre homofil"

Dette til tross for at Riley ifølge kanon er helt hetero, og at Disney tilsynelatende gjør alt de kan for å rette opp skuta og forholde seg til det de tilsynelatende anser for å være mer tradisjonelle romanser og karakterer.