Rapport: Disney Illusion Island på vei til PS5 i mai

Disney Illusion Island ble først lansert i juli 2023, og var opprinnelig bare satt til å bli utgitt på Nintendo Switch, og har bare vært tilgjengelig på den plattformen siden. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg.

I følge et nytt funn av PSDeals (via Gematsu), har en PlayStation Store-oppføring blitt oppdaget for Disney Illusion Island, med en utgivelsesdato 30. mai. Den nevner også en helt ny oppdatering med Joakim von And.

Oppdateringene Keeper Up og Mystery in Monoth vil også bli inkludert sammen med grunnspillet, der Mikke og vennene begir seg ut på et oppdrag for å redde verden ved å finne tre magiske bøker.

Disney Illusion Island ble stort sett godt mottatt ved lanseringen, og tok til og med hjem en Game of the Year-pris ved utgangen av 2023. Disney Illusion Island er tilgjengelig nå på Nintendo Switch.