Rapport: Disney+ mistet 1,7 millioner abonnenter etter å ha sparket Jimmy Kimmel

Det var en stor nyhet for to uker siden da det ble klart at talkshowverten Jimmy Kimmel hadde fått sparken etter press fra Federal Communications Commission, noe mange mistenkte Det hvite hus for å ha vært involvert i.

ABC, som sendte talkshowet, er en Disney-eid kanal, noe som fikk mange til å reagere med å si opp Disney+-abonnementene sine. Normalt ville en slik aksjon hatt liten effekt, men nå rapporterer journalisten Marisa Kabas, grunnleggeren av The Handbasket, at en Disney-kilde har avslørt for henne at hele 1,7 millioner abonnenter sa opp kontoene sine mellom 17. og 23. september.

Dette er åpenbart et enormt antall selv for et selskap som Disney, og dersom kilden har rett, er det lett å forstå hvorfor de var så raske med å gjeninnsette Kimmel. Kabas skriver også at den forestående prisøkningen for Disney+ bidro til den raske ombestemmelsen, ettersom det ville ha vært svært vanskelig å håndtere to store negative kampanjer mot strømmetjenesten i sosiale medier samtidig.