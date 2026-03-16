Rykte: Dolph Lundgrens Masters of the Universe-cameo avslørt

Det har gått mange rykter om at den svenske actionstjernen Dolph Lundgren vil dukke opp i sommerens blockbuster Masters of the Universe. Som du kanskje vet, spilte han He-Man i filmen fra 1987, og han har hintet om at han kan komme til å dukke opp, og har til og med nevnt at han gjerne vil være med.

Tilsynelatende har han fått ønsket sitt oppfylt, for He-Mania.com rapporterer nå at de vet når og hvordan han vil dukke opp. Hold øynene tildekket mens du leser hvis du vil unngå spoilere, selv om denne ikke akkurat er en stor en. Her er hva som står:

"Dolph Lundgrens rolle finner sted på jorden, ikke på Eternia, på et treningsstudio - det samme treningsstudioet der Adam trener. Foran et studiospeil gir Dolph Adam noen livsråd, og på slutten av samtalen tar Dolph farvel med ham med et 'Good Journey'."

Kort sagt høres det ut som om Lundgren bare gir fakkelen videre til en ny He-Man (spilt av Nicholas Galitzine), i stedet for å ta for mye plass i historien selv.

Masters of the Universe-filmen har premiere 5. juni, og du kan sjekke ut den eneste traileren som er sluppet så langt nedenfor.