Rapport: EA jobber med en halv milliard pund avtale med Premier League

HQ

Det ser ut til at Premier League er utrolig viktig for suksessen til EAs kommende FIFA-mindre fotballkamp. En ny rapport har blitt publisert av Sky Sports, som sier at EA jobber med en avtale på 488 millioner pund med den britiske fotballigaen for å fortsette å se spillselskapet ansett som en ledende partner og også den offisielle videospilllisensinnehaveren for turneringen.

Ifølge rapporten vil denne avtalen trekke inn rundt 80 millioner pund årlig, og er også verdsatt til rundt det dobbelte av hva den opprinnelige avtalen mellom de to partene klokket inn på. Det sies også at Premier League bruker nettopp denne avtalen som et eksempel på sin kommersielle styrke som den økonomisk største ligaen i fotballverdenen, og bruker den som brekkstang for å overtale sine konkurrerende lag til å holde seg til den i stedet for å favorisere den motstridende European Super League som lenge har vært i diskusjon.

Dette kommer også som EA sikret eksklusive navnerettigheter for La Liga for den kommende EA Sports FC, ytterligere befeste tittelen som stedet å gå for offisielle og lisensierte fotballprodukter.