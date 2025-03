Rapport: EA Motive vil vise frem en Iron Man-demo på GDC

HQ

EA Motive, studioet bak Dead Space-nyinnspillingen, har i det stille jobbet med et Iron Man-spill en stund nå. Men foruten å fortelle oss at prosjektet er i arbeid, har vi ikke hørt noe offisielt på en stund.

Men det kan være i ferd med å endre seg. Via Insider Gaming fant noen etterforskende Redditors ut at det på GDC kommer til å være et Advanced Graphics Summit, som ledes av en teknisk kunstner fra EA, og innholdet vil fokusere på teksturer for Dead Space og Iron Man at Motive.

Selv om dette ikke bekrefter noe, og du bør ha din foreskrevne saltbøsse ute for dette ryktet, antyder det at vi kan se en slags teknisk demo fra spillet. Det er usannsynlig at noe vil bli vist for publikum, men i det minste vil de som deltar på GDC vite litt mer om spillet.