Rapport: EA og Microsoft ønsker å kjøpe franchiser fra Ubisoft

Det er ingen hemmelighet at Ubisoft har slitt i lang tid, og flere store titler har underprestert når det gjelder salg. Dette gjenspeiles selvfølgelig i aksjekursen, som har falt med nesten 80 % på bare fem år.

Nå rapporterer IGN at en av selskapets eiere har fortalt dem litt om hva som skjer bak kulissene, og forklarer at det har vært "diskusjoner mellom Microsoft, EA og andre som er interessert i å kjøpe IP-er fra Ubisoft". Vi vet ikke nøyaktig hvilke franchiser de er interessert i, men The Division, Just Dance og Rainbow Six kan sikkert være av interesse for EA, mens Microsoft kan se på Assassin's Creed, Far Cry og Splinter Cell?

Ubisoft har kommentert saken til IGN på den tørreste mest byråkratiske måten, og ser ut til å bekrefte at de for tiden vurderer muligheten for å selge merkevarer :

"Som vi nevnte under vårt salg i 3. kvartal, pågår gjennomgangen av ulike transformasjonsstrategiske og kapitalistiske alternativer. Styret har etablert en uavhengig ad hoc-komité for å overvåke denne formelle og konkurransedyktige prosessen, slik at vi kan hente ut den beste verdien fra Ubisofts eiendeler og franchiser for alle interessenter. Ubisoft vil informere markedet i samsvar med gjeldende regelverk hvis og når en transaksjon blir en realitet."