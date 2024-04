Rapport: EA Play blir mye dyrere

HQ

Electronic Arts har tilsynelatende bestemt seg for at det er på tide å øke og justere prisene på abonnementstjenesten EA Play. Ifølge GamesIndustry.biz gjør den enorme utgiveren disse endringene både for å gjenspeile valutaverdien og for å bringe prisene i tråd med markedsverdien, men for forbrukerne (spesielt i Storbritannia) betyr alt dette at den samme tjenesten vil koste betydelig mer.

Det opplyses at grunnabonnementet vil øke fra £3,99 / $4,99 i måneden til £5,99 / $5,99 i måneden, mens årsavgiften øker fra £19,99 / $29,99 til £35,99 / $39,99.

Det dyrere premium-abonnementet Pro øker fra £14,99 / $14,99 i måneden til £16,99 / $16,99 i måneden, og årsavgiften øker fra £89,99 / $99,99 til £109,99 / $119,99.

Disse endringene skal etter sigende tre i kraft 10. mai, så du har omtrent en måned på deg til å dra nytte av de lavere avgiftene hvis du bruker EA Play. Kanskje det er på tide å tegne et årsabonnement nå, før du må ta opp et nytt boliglån for å gjøre det.