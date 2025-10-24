Rapport: EAs AI-verktøy skaper kodefeil og angst blant de ansatte

HQ

I dag er det ingen som tror at AI bare er en døgnflue, og alt tyder på at teknologien vil spille en stadig mer fremtredende rolle i spillverdenen. Flere utviklere har allerede de nødvendige verktøyene på plass for å gjøre AI til en naturlig del av spillutviklingen, og EA er en av dem.

Det ser imidlertid ikke ut til å gå så bra som de hadde håpet. Ifølge en rapport fra Business Insider har EAs AI-bot ReefGPT skapt problemer i stedet for å fremskynde utviklingen. Den kommer for eksempel med egne løsninger som kan gi helt ulogiske resultater og til og med genererer feil kode.

I tillegg synker arbeidsmoralen hos EA etter hvert som verktøyet testes av de ansatte i sanntid. Fordi det blir mer tungvint og problemer må løses manuelt, går utviklingen faktisk langsommere. For å gjøre vondt verre sier flere ansatte at de blir tvunget til å lære opp sine egne AI-erstatninger, noe som vil gjøre deres tjenester overflødige.

Hva synes du om dette? Er du overrasket, og forstår du de ansattes bekymringer?