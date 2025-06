Rapport: EAs Black Panther -spill kansellert fordi det brukte for lang tid i forproduksjon For lenge for EA-ledere, det vil si.

HQ I forrige uke tok EA øksen ned på Cliffhanger Studios ' Black Panther spill. Studioet ble også lukket som en del av denne kanselleringen, og denne avgjørelsen kom selvfølgelig som et stort sjokk for de på Cliffhanger. Ifølge en rapport fra Bloombergs Jason Schreier hadde Cliffhanger aktivt ansatt for Black Panther -spillet rett før nedleggelsen. Noen utviklere hadde angivelig bare brukt måneder eller uker på å jobbe med spillet. Når det gjelder årsaken bak kanselleringen, siterer Schreier EA-frustrasjoner. Spesielt forstod ikke lederne hvorfor spillet fortsatt var i forproduksjon etter fire års utvikling. Arbeidet begynte i 2021, men først etter kunngjøringen begynte antall ansatte på Cliffhanger å øke. Likevel fortsetter EA å bygge opp planene sine med Marvel-spill, og sier at tre for tiden er under utvikling, inkludert Motives Iron Man-tittel.