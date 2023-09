Rapport: Embracer vurderer å selge Gearbox

HQ

For bare to år siden var det vanlig å lese nyheter om at den svenske giganten Embracer hadde kjøpt en videospillfranchise, en utvikler eller til og med en utgiver. Et av de største oppkjøpene skjedde i 2021, da de kjøpte Borderlands-utvikleren Gearbox for rundt 1,3 milliarder dollar.

Siden den gang har mye endret seg for Embracer, og flere spill har ikke gått som forventet (senest Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning og Saints Row), og de har angivelig gått glipp av store muligheter samtidig som de har gitt ut færre titler enn forventet og kansellert andre. Og tidligere i år gikk det galt.

Nå ser det ut til at Embracer kansellerer og selger eiendommer i samme tempo som de tidligere har kjøpt dem, og ifølge en ny rapport fra Reuters vurderer de nå å selge Gearbox. Det hevdes at flere selskaper (vi kan tenke oss at Microsoft, Sony og Tencent er blant dem) allerede har vist interesse for å kjøpe giganten, men foreløpig er ingenting offisielt.

