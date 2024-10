Rapport: En engelsk nyinnspilling av Squid Game er under arbeid

HQ

Netflix ønsker å utnytte den suksessrike serien Squid Game ytterligere. Det har nå blitt rapportert at den koreanske serien skal få en engelskspråklig nyinnspilling, og at Se7en regissør David Fincher vil stå ved roret for prosjektet.

Deadline sier at detaljene om prosjektet er vage, og at Finchers involvering ennå ikke er hugget i stein. Det bemerkes at han kan svinge og slå ut en film før han vier sin oppmerksomhet til prosjektet en gang i 2025. Netflix har ennå ikke kommentert denne rapporten.

Hvis dette ender opp med å bli realisert og være sant, ville det ikke være første gang Netflix har sett ut til å utforske videre å utvide Squid Game merkevare som vi tidligere så spillshowprosjektet Squid Game: The Challenge, og den andre sesongen av hovedshowet kommer også mye nærmere ankomst.

Ville du sett en engelsk nyinnspilling av Squid Game?