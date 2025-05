Rapport: Nintendo Direct kommer rundt Switch 2-lanseringen i juni

HQ

Nintendo Switch 2-lanseringen er rett rundt hjørnet, den 5. juni. Det er, merkelig nok dagen før Summer Game Fest går på lufta - en travel uke - og helgen der E3-konferansen tradisjonelt ville ha funnet sted. Vi vet at Microsoft sender sin egen showcase søndag 8. juni, og det går også rykter om en Sony State of Play i juni.

Noen tror kanskje at Nintendo vil være for opptatt med å promotere Switch 2 og Mario Kart World til å tenke på en Nintendo Direct, men det gir mening for dem å vise frem noen nye spill som skal lanseres i andre halvdel av året. Og det er rykter som støtter troen: ifølge journalisten Pedro Henrique Lutti Lippe (via VGC) vil en Nintendo Direct finne sted i nærheten av Switch 2-lanseringen.

Det kan bety en Direct samme uke, 2.-6. juni, selv om vi tror det er mest sannsynlig at den vil finne sted uken etter. Tradisjonelt pleide Nintendo å sende sine E3-konferanser på tirsdager, så det ville bety tirsdag 10. juni. De følger naturligvis ikke den regelen lenger: I fjor holdt de for eksempel en bid Direct med kunngjøringen av Metroid Prime 4 Beyond den 18. juni. Spill som det, så vel som Pokémon Legends Z-A, Drag x Driver eller Kirby Air Riders kan få utgivelsesdatoer.