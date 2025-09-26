Rapport: En ny PS5 Pro kan snart slippes

HQ

En ny og litt forbedret PS5 Pro kan snart treffe hyllene i Europa. Etter introduksjonen av en annen PS5 Slim som ankom regionen nylig (uten noen fanfare fra Sony), er det også meningen at en ny versjon av den oppgraderte PS5 skal komme, kanskje så snart som senere denne måneden.

Som rapportert av Dealabs (og fanget av Insider Gaming), vil den nye PS5 Pro tilsynelatende ikke få en prisreduksjon, og den vil heller ikke få noen eksterne modifikasjoner, men den vil angivelig komme med forbedringer. Hva disse forbedringene er, vet vi ennå ikke, men den nye versjonen av PS5 Slim har fått en del kritikk siden den ble avslørt.

I motsetning til den originale PS5 Slim, som hadde 1 TB lagringsplass, har den nye CFI-2116 bare 825 GB lagringsplass. Tilsynelatende vil vi ikke møte et lignende problem i den nye PS5 Pro, ettersom den fortsatt har sin 2 TB SSD. Vi forventer ikke store forbedringer eller endringer, ettersom Sony har holdt stille om disse nye modellene som kommer i hyllene.