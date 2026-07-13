Rapport: Et lite team hos Obsidian skal fortsatt jobbe med « Avowed 2» til tross for at spillet er avlyst

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Det kan fortsatt være håp for « Avowed 2», da det ser ut til at et lite team hos Obsidian skal fortsette å jobbe med spillet, til tross for at det offisielt er kansellert bak kulissene. Selv om det ikke er et offisielt annonsert spill, gikk det rykter om at « Avowed 2 var under utvikling, ifølge Jason Schreier fra Bloomberg, som sa at det hadde blitt skrinlagt slik at Obsidian kunne jobbe med et nytt «Fallout»-spill.

Nå er Schreier tilbake med ny informasjon via sin YouTube-kanal (takk, ResetEra), der han sier at et lite team hos Obsidian skal fortsette å jobbe med « Avowed 2», til tross for at Xbox har lagt prosjektet på is. Mens de jobber med Fallout, tror Schreier at Obsidian vil prøve å selge inn ideen om å gi ut « Avowed 2, slik at studioet får noe å vise frem.

«Det var faktisk lenger fremme enn de fleste ville tro for en oppfølger til et spill som kom ut i fjor. Så jeg tror håpet deres kanskje er at de kommer så nær ferdigstillelse at Xbox vil se på det og si: ‘Ok, dere kan fullføre og gi ut dette, det vil ikke koste så mye mer å fullføre det,’» sa Schreier.

Hvis « Avowed 2» er ganske langt i utviklingen, ville det være synd å aldri få se hva prosjektet kunne ha blitt. Det første spillet var et solidt RPG som ikke helt klarte å finne sitt publikum, men en oppfølger kunne rette opp i det med en mer polert opplevelse sammenlignet med det første spillet. Dette er bare spekulasjoner, og det er mulig at Xbox nekter Obsidian muligheten til å gi ut spillet, uansett hvor nær utgivelse « Avowed 2» måtte være.