Rapport: F1 Manager 2025 kansellert av Frontier Developments

HQ

Til tross for suksessen og den fortsatte veksten av Formel 1, ser det ut til at interessebølgen ennå ikke har grepet Frontier Developments 'simuleringsserie F1 Manager. Ifølge en rapport fra Traxion har serien ennå ikke oppnådd positive salgstall ved å stadig ikke innfri forventningene, og dette fører til at Frontier og F1 avbryter partnerskapet og avslutter F1 Manager -serien.

Dette ble tilsynelatende referert til i Frontiers økonomiske rapport fra september, der det britiske selskapet uttalte: "Etter 31. mai 2024 og før signeringen av regnskapet 10. september 2024, resulterte kommersielle diskusjoner med en IP-partner i frivillig oppsigelse av en kontrakt for et fremtidig spill før full utvikling startet."

Spillet som er nevnt her, ble aldri nevnt direkte, men en kommentar fra finanskonsernet Zeus Capital (hvis dokument ikke ble presentert for offentligheten) har lagt til (via Traxion) at: "Selskapet har bekreftet at [dette] gjelder F1 Manager 2025 som skulle ha blitt utgitt i FY26."

Dette betyr at Frontier ikke lenger vil ha den årlige serien å stole på, og i stedet vil 2025 hovedsakelig bli overskrevet av Jurassic World Evolution 3, som vi fremdeles venter på mer betydelig og fast informasjon om.

Selv om dette kan virke skuffende for Frontier, står det også i rapportene at mens F1 Manager aldri virkelig tok av, har Planet Coaster, Planet Zoo, Elite Dangerous og Jurassic World Evolution alle vært mye mer vellykket for selskapet.