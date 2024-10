Rapport: Færre forhåndsbestillinger av PS5 Pro enn forventet

HQ

Mange av oss forventet at Pro -modellen av Sonys maskin ville bli utsolgt veldig raskt, men det ser ikke ut til å ha vært tilfelle, for til tross for tilsynelatende sterk innledende etterspørsel er det fortsatt mange konsoller tilgjengelige både i USA og Storbritannia, ifølge Tom Warren.

En litt uvanlig situasjon for en helt ny konsoll som har vært tilgjengelig for forhåndsbestilling i nesten tre dager, og til tross for at Sony selv beskriver den som "eksepsjonell verdi", kan man ikke unngå å lure på om prislappen faktisk har vært avskrekkende for noen spillere likevel.

På Reddit klager mange over at maskinen ikke kan spille av fysiske medier uten et ekstra tillegg, mens andre tydelig påpeker at maskinen hovedsakelig er for entusiastene, og at Sony mest sannsynlig har flere maskiner på lager enn ved lanseringen av PlayStation 5.

"Den pokkers greia kan ikke spille fysiske spill uten ekstra kjøp".

"Det var ikke noe behov for PS5 Pro. Det finnes null spill som utnytter den eksisterende konsollen fullt ut".

"Det er en mellomgenerasjonskonsoll og ingen pandemi som ødelegger forsyningskjeden".

Hva tror du, har etterspørselen vært lavere enn forventet for PlayStation 5 Pro eller har Sony bare sørget for å forberede flere konsoller?