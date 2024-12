Rapport: Far Cry 7 forsinket, Ubisoft dropper tradisjonell Far Cry-formel

Far Cry 7 AKA Blackbird, kan ha fått utgivelsesdatoen presset tilbake internt fra 2025 til 2026. Det samme gjelder et ekstraksjonsskytespill som også blir laget av Ubisoft for Far Cry IP, som har kodenavnet Maverick.

I følge en rapport fra Insider Gaming, Far Cry 7 og Maverick har blitt forsinket fordi Ubisoft ønsker å revidere Far Cry-spillopplevelsen. Dette inkluderer basisspillsløyfen, plyndringssystemer, lagersystemer og mer som i stor grad vil bli revidert for å gi spillerne en frisk følelse når de lanserer disse spillene.

Bevegelse vil også være noe som kommer til å endre seg mye i disse spillene. Taktisk sprinting, hvelving, glidning og mer vil være tilgjengelig for spillere for å gi dem bedre manøvrerbarhet. Far Cry vil fortsatt være et skytespill i en åpen verden, bare med noen forhåpentligvis store endringer.

Far Cry 7 or Blackbird vil også inneholde en nedtelling i sanntid for spilleren, ettersom de må redde familien sin fra en konspirasjonsteoretisk kult som tester medisiner på dyr og mennesker innen 24 timer i spillet (noe som tilsvarer 72 virkelige timer). I Maverick skal spillerne kjempe mot villmarken og mot hverandre i Alaskas barske landskap.

Det er bekymring for Maverick, da det ser ut til å ha blitt laget slik at Ubisoft kan jage ekstraksjonsskyttertrenden. Meningene om Blackbird er imidlertid mer optimistiske.