Rapport: FC Barcelona forlater i det stille Real Madrid i mislykket Super League-prosjekt

Det er nesten et år siden vi hørte nyheter om Super League, prosjektet som ble lansert av Florentino Pérez, Real Madrids president, for å konkurrere mot UEFA og Champions League, som en alternativ konkurranse mellom de beste fotballklubbene i Europa, som skulle spille blant dem mye oftere, og som ville bli sendt gratis.

Navnet Super League (som ble omdøpt til Unify League i desember 2024, men det ble det ikke noe av) flyter av og til rundt i intervjuer, og UEFA-president Aleksander Ceferin har sagt at han er stolt over å ha stoppet den "elitistiske konkurransen som ville ha ødelagt fotballen slik den er".

Denne uken, i forbindelse med lanseringen av European Football Clubs (EFC), en omprofilering av European Club Association (ECA), organisasjonen som representerer europeiske klubber og som er anerkjent av UEFA, kom Ceferin med noen referanser til Super League: "Det har vært forsøk utenfra på å reformere sporten vår, men vi kommer aldri til å organisere en konkurranse for 12 klubber. Fotballen må være inkluderende, slik at alle har en sjanse til å vinne de beste konkurransene".

Laporta, Barça-president, deltar på EFC-lanseringen

En av deltakerne på årsmøtet til EFC var FC Barcelonas president Joan Laporta, noe som sender et budskap om at klubben nærmer seg UEFA, etter at den var en av de to eneste gjenværende klubbene som meldte seg på Super League, den andre var Real Madrid.

Men ifølge radiostasjonen COPE har Barça trukket sin støtte fra Super League, ettersom de forstår at "prosjektet med to klubber i hele Europa ikke kommer til å gå videre".

De kan imidlertid ikke lovlig si at de forlater prosjektet, så de håper å la prosjektet dø: "Den eneste grunnen til at Barça ikke offisielt kan annonsere sin avgang fra Super League akkurat nå, slik andre klubber har gjort, er de betydelige økonomiske straffene Barça vil måtte betale hvis de forlater A22. Det har vært lag som har forlatt ligaen, men de forlot den i tide; Barcelona gjorde ikke det på det tidspunktet, og med tanke på klubbens nåværende situasjon er det derfor ikke hensiktsmessig for Barça å involvere seg i en juridisk kamp."

Var du tilhenger av Super League, eller foretrekker du UEFAs måte å håndtere ting på (inkludert prisen på TV-rettigheter)?