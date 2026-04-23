Rapport: Ferrari Luce vil koste en formue - selv etter Ferrari-standard

HQ

Ferrari er generelt veldig dyre, men modellene som tilbys skalerer faktisk ganske mye, alt fra mer "rimelige" masseproduserte GT-biler til deres eksklusive hyperbilbanemonstre. Mens noen trodde at merkets første elbil ville ligge i den rimeligere enden av spekteret, ser det ikke ut til å være tilfelle.

I følge en rapport fra Bloomberg vil Ferrari Luce, som lanseres i 2028, starte på rundt € 550.000, noe som gjør den til den dyreste bilen i Ferraris nåværende line-up, bortsett fra de mest eksklusive spesialutgavene.

Det ser ut til at denne prisen er foreløpig, noe som betyr at den kan endre seg noe, men Bloomberg fastholder at Luce ikke vil være blant de rimeligere modellene som Roma. Faktisk, hvis denne prisen opprettholdes, vil Luce koste to ganger mer enn Roma.

Luce forventes å bli fullstendig avslørt neste måned i Roma.