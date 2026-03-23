Rapport: Firesprite jobbet en gang med en VR Breaking Bad-opplevelse

PlayStations virtual reality-satsing har i beste fall vært halvhjertet, spesielt for oppfølgersystemet PS VR2. Det har likevel blitt laget noen få titler for systemet, inkludert Horizon: Call of the Mountain, som ble utviklet av Firesprite, et av få studioer som Sony rutinemessig lener seg på for VR-satsinger.

Det har vært noen tøffe år for Firesprite, som har møtt permitteringer og kanselleringer av spill, og midt i en periode med usikkerhet og turbulens har folkene på MP1st fullført en etterforskning av studioet og oppdaget at det en gang jobbet med et VR-basert Breaking Bad-prosjekt.

Det regnes ikke som et spill, ettersom Breaking Bad ikke passer naturlig inn i en tradisjonell spillformel, men er i stedet notert som en VR-opplevelse, en som var i produksjon rundt 2017 og 2018, og som ble skreddersydd for PSVR-systemet.

Rapporten bemerker at det var en "narrativ opplevelse" og at den ville ha vært "lik tidlige PlayStation VR-spill som Stranger Things: The VR Experience, kortvarige titler som hovedsakelig fokuserte på filmhistorier." Når det gjelder hva vi kunne ha sett i prosjektet, ble en tur til Walter Whites hjem og bakgård nevnt, samt litt tid tilbrakt i New Mexico-ørkenen.

Det ble også nevnt at prosjektet ble kansellert en gang i 2018, rundt et år etter at en rapport avslørte at Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan jobbet med Sony Interactive Entertainment på et ikke navngitt VR-prosjekt.

