Rapport: Foamstars har mistet nesten 95 % av alle spillere

Til tross for blandede anmeldelser kastet mange spillere seg over det PlayStation-eksklusive Foamstars da det ble lansert 6. februar, hovedsakelig fordi det var inkludert i PlayStation Plus-abonnementet, men også fordi det Splatoon-lignende spillet hadde et originalt konsept.

Dessverre ser det ut til at verdens spillere har kommet til samme konklusjon som spillmediene; Foamstars er rett og slett ikke særlig morsomt. Ifølge en ny rapport har dette nå, to måneder senere, resultert i at over 94 % av alle spillere har gått videre til andre ting.

True Trophies rapporterer statistikken basert på data fra 3,1 millioner PlayStation-kontoer, og slår også fast at det har falt helt ut av listen over de 200 mest spilte titlene på PlayStation.

Hvordan ser det ut for deg, spiller du fortsatt Foamstars eller har du lagt karrieren på hylla - eller aldri begynt?