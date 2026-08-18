Rapport: Forhåndsbestillinger av « Diablo IV til Nintendo Switch 2 åpner på BlizzCon

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Den etterlengtede Nintendo Switch 2-versjonen av « Diablo IV har fått fastsatt utgivelsesdato, samt datoen da vi kan forhåndsbestille spillet. Du trenger ikke å vente lenge før du kan ta kampen mot Lilith med deg på farten, ettersom spillet skal lanseres 15. september på den nye plattformen.

Dette kommer fra Dealabs, som også fortalte oss at Diablo IV skulle lanseres i september på Switch 2. I den opprinnelige rapporten var det ennå ikke oppgitt om spillet skulle lanseres den 15. eller 18. september. Nå vet vi at det er den førstnevnte datoen, ifølge den vanligvis pålitelige innsideren billbil-kun, og vi vet at Blizzard vil gi ut det originale spillet sammen med utvidelsene «Lord» og «Vessel of Hatred» i én samlepakke kalt «Age of Hatred Bundle».

Forhåndsbestillinger starter 12. september, noe som er verdt å merke seg fordi det er starten på BlizzCon. To dager etter at arrangementet avsluttes 13. september, vil vi ha « Diablo IV på Nintendo Switch 2. Dette er selvfølgelig ikke hugget i stein, siden Blizzard ikke har bekreftet dette offisielt, men ryktene har hopet seg opp i flere måneder, og hvis det er et tidspunkt for en slik kunngjøring, er det på et stort arrangement som BlizzCon.