Rapport: Forza Horizon 6 kommer til å få en bedre lansering enn noen av sine forgjengere

HQ

Som du vet, markerte Forza Motorsport fra 2005 begynnelsen på Forza-serien, og den var populær helt fra starten, selv om den ennå ikke var en massiv franchise. Men da den ble utvidet med spin-offen Forza Horizon i 2012, tok ting virkelig av. I dag er det Horizon som definerer Forza som merkevare, og Forza Horizon 5 nådde over 50 millioner spillere i fjor høst.

Til tross for denne utrolige suksessen forventer analyseselskapet Alinea Analytics nå at Forza Horizon 6 vil få en enda bedre start. Denne gangen går ferden til Japan, der et tverrsnitt av landet er gjenskapt med massevis av ikoniske landemerker, enorme byer, landsbyer og templer å kjøre rundt i. Dette er tydeligvis tiltalende, som de skriver:

"Våre estimater viser at Forza Horizon 6 allerede har passert 500 000 eksemplarer på Steam over en måned før lansering."

Legg til 3,3 millioner ønskelister, og alt i alt gjør dette spillet allerede "den bestselgende Forza-tittelen på Steam før lansering, med en hel måned igjen." Dette betyr at hvis "Playground Games lykkes, ser vi på en ny målestokk for racingsjangeren," og de stopper ikke der med sine prognoser, men konkluderer :

"Basert på sammenligninger med andre kjente mengder og store oppfølgere, peker forhåndssalget så høyt på at Horizon 6 vil klare 2 millioner enheter på Steam i løpet av de første 24 timene."

Noe som vil øke spillets tall ytterligere, er at både Kina og Japan angivelig er betydelig mer interessert i spillet enn de har vært i tidligere versjoner, noe som betyr at de ser ut til å ha funnet en ny kundebase.

Den 19. mai, altså om nesten nøyaktig én måned, lanseres Forza Horizon 6 på både PC og Xbox Series S/X (det kommer til PlayStation 5 på et senere tidspunkt), og så får vi se om Alinea Analytics' data holder mål, men det er i hvert fall mye som tyder på en veldig sterk lansering.