Rapport: Forza Horizon 6 vil bli lansert i mai

I forkant av kveldens Xbox Developer Direct har informasjon begynt å dukke opp på nettet. Dette inkluderer utgivelsesdatoen for Forza Horizon 6, som ifølge leaker Billbil-kun (via Dealabs), vil bli utgitt 19. mai for både Standard og Deluxe utgaver.

For de som vil vente, vil det også være en Premium Edition, som vil være klar til å spille 15. mai. Spillet vil tilsynelatende ikke øke i pris, men vil koste det samme som Forza Horizon 5 gjorde ved premieren (£54.99/€69.99 tilbake i 2021), og det vil også bli utgitt på plate til Xbox for de som foretrekker fysiske kopier. I USA sies det imidlertid at prisen vil øke med 10 dollar på grunn av en svakere dollarkurs enn da det femte spillet ble utgitt.

Informasjonen er ennå ikke offisielt bekreftet, men Billbil-kun er pålitelig, og mye tyder på at dette stemmer.