Rapport: Game Pass har flere millioner færre abonnenter enn for to år siden

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I flere år har det vært tydelig at alt ikke står bra til med Game Pass. Microsoft har ikke rapportert noen abonnenttall, mens prisene har steget betydelig. Som du sikkert vet, kunngjorde Xbox-sjef Asha Sharma i går at det kommer store nedbemanninger i Xbox-divisjonene, og innrømmet samtidig at Game Pass ikke har levert slik de hadde håpet.

Det er uklart hvor mange abonnenter de har i dag, og mange forlot tjenesten etter den store prisøkningen i fjor høst. Da prisen i stedet ble senket i vår, sa representanter for Xbox at folk hadde begynt å komme tilbake til Game Pass – men igjen uten å oppgi konkrete tall.

Det siste offisielle tallet er fra 2024 og ligger på 34 millioner abonnenter, men nå melder Wall Street Journal at de for tiden har rundt 30 millioner. Hvis denne informasjonen stemmer, har abonnenttallene dermed gått ned, og Game Pass har mistet abonnenter de siste årene i stedet for å få flere.

Med den omstillingen av Xbox som nå skal gjennomføres (og som inkluderer de nevnte nedbemanningene), vil sannsynligvis også Game Pass bli berørt – men på hvilken måte gjenstår å se.