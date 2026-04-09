Rapport: GM planlegger et comeback for Chevrolet Camaro

En ny rapport fra Automotive News antyder at General Motors aktivt planlegger et comeback for sin ikoniske muskelbil, noe som potensielt markerer tilbakekomsten av et av merkets mest gjenkjennelige navn bare noen få år etter at det ble avviklet.

Tilsynelatende jobber Chevrolet med en syvende generasjon Camaro, selv om det ikke er offisielt bekreftet ennå. Bilen forventes å dele sin underliggende arkitektur med neste generasjons Cadillac CT5, sammen med en ny Buick sedan - noe som peker på et bredere press fra GM for å bringe tradisjonelle biler tilbake i sitt utvalg.

Timing begynner å komme i fokus. Disse rapportene indikerer at produksjonen kan begynne så tidlig som høsten 2027, med den nye modellen som sannsynligvis kommer som en 2028-modellårsbil.

Det ville markere en relativt rask snuoperasjon. Den forrige Camaro avsluttet produksjonen i 2023 etter fallende salg, og etterlot Chevrolet uten en direkte rival til biler som Ford Mustang for første gang på mange år.